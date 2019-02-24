Вратарь "Коламбуса" Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ

ТАСС, 24 февраля. Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский стал третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В воскресенье "Коламбус" дома одержал победу над "Сан-Хосе" со счетом 4:0. Бобровский оформил второй шатаут за два дня, отразив все 26 бросков по воротам. В нынешнем сезоне россиянин сыграл 45 матчей и одержал 26 побед при пяти играх "на ноль". В субботу Бобровский был признан второй звездой игрового дня.

Первой звездой дня стал форвард "Баффало" Сэм Райнхарт, сделавший хет-трик в игре с "Вашингтоном" (5:2). Второй звездой признан нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон, три очка которого (две шайбы + передача) помогли клубу одержать крупную победу над "Нэшвиллом" (5:0).