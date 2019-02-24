Система полива газона включилась во время футбольного матча в чемпионате Англии

ТАСС, 24 февраля. Система полива газона сработала во время встречи Английской премьер-лиги (АПЛ) между футбольными клубами "Борнмут" и "Вулверхэмптон". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter Гари Линекера.

Встреча 27-го тура АПЛ прошла в субботу на стадионе "Дин Корт" в Борнмуте и завершилась со счетом 1:1. Инцидент произошел в добавленное ко второму тайму время. "Кто-нибудь, скажите администратору, что парни еще играют!" - прокомментировал фотографию с места события на своей странице в Twitter Линекер.

В турнирной таблице "Борнмут" занимает десятое место, имея в активе 34 очка после 27 матчей. "Вулверхэмптон" идет восьмым с 40 очками после 27 матчей.