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Футбол в Англии

Система полива газона включилась во время футбольного матча в чемпионате Англии

Встреча 27-го тура между "Борнмутом" и "Вулверхэмптоном" прошла в субботу на стадионе "Дин Корт" в Борнмуте

ТАСС, 24 февраля. Система полива газона сработала во время встречи Английской премьер-лиги (АПЛ) между футбольными клубами "Борнмут" и "Вулверхэмптон". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter Гари Линекера.

Встреча 27-го тура АПЛ прошла в субботу на стадионе "Дин Корт" в Борнмуте и завершилась со счетом 1:1. Инцидент произошел в добавленное ко второму тайму время. "Кто-нибудь, скажите администратору, что парни еще играют!" - прокомментировал фотографию с места события на своей странице в Twitter Линекер.

В турнирной таблице "Борнмут" занимает десятое место, имея в активе 34 очка после 27 матчей. "Вулверхэмптон" идет восьмым с 40 очками после 27 матчей.

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