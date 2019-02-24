Меньшиков: ХК "Динамо" может победить "Йокерит" за счет хорошей игры в большинстве

НОВОГОРСК /Московская область/, 24 февраля. /ТАСС/. Игроки столичного "Динамо" могут победить финский "Йокерит" в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги за счет хороших действий в большинстве и в обороне. Такое мнение журналистам высказал защитник бело-голубых Виталий Меньшиков.

Первые матчи серии плей-офф 25 и 27 февраля пройдут в Хельсинки.

"Йокерит" можно победить за счет успешной реализации большинства и терпеливой игры в обороне. Мы в предвкушении этих игр плей-офф, ждали их весь год, самое интересное впереди, - сказал Меньшиков. - За этот сезон мы стали более сплоченными как в раздевалке, так и на льду. Понимаем, у кого какая задача на льду, каждый знает, что он него требуется, каждый выкладывается на 100% - мы готовы побеждать".

В регулярном сезоне "Динамо" выиграло во всех четырех матчах у финской команды (2:0, 4:3 ОТ, 3:2, 5:3).

"Какая разница, какая статистика у нас была до этого, сейчас новая игра, в плей-офф, каждый матч важен, каждый игровой эпизод может решить игру и всю серию в том числе. У соперника здоровые ребята, и, думаю, они сразу начнут играть агрессивно. У нас есть, кому постоять за команду, нужно реализовывать свои моменты и друг за друга биться", - отметил он.