СМИ: "Манчестер Сити" подозревается в подкупе агента несовершеннолетнего футболиста

ТАСС, 24 февраля. "Манчестер Сити" нарушил правила Футбольной ассоциации Англии (FA), касающиеся заключения контрактов с несовершеннолетними игроками. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Би-би-си.

По данным источника, при осуществлении трансфера полузащитника "Уотфорда" Джейдона Санчо в марте 2015 года клуб включил в переговорный процесс третье лицо. Сообщается, что после заключения контракта с футболистом "Манчестер Сити" принял на работу в клубную структуру человека по имени Эмека Обаси. Одновременно с проведением трансфера клуб, согласно записям в официальных документах, заплатил ему €230 тыс. за скаутинг в Южной Америке. На момент перехода Санчо было 14 лет, согласно регламенту, футболисты младше 16 лет агента иметь не могут.

18-летний Санчо является игроком немецкой "Боруссии" (Дортмунд), в ее составе он провел 40 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 17 результативных передач. За "Манчестер Сити" англичанин выступал в 2015-2017 годах, в его активе 35 матчей в составе молодежной команды, в которых он забил 20 мячей и отдал восемь голевых передач.