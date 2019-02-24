Гарт: обидно, что саночники РФ не смогли занять весь пьедестал на домашнем этапе в Сочи

СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Глава Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт испытывает чувство обиды от того, что российские саночники не сумели выиграть все три медали в мужской гонке на домашнем этапе Куба мира. Об этом она рассказала журналистам.

Российский саночник Семен Павличенко выиграл соревнования на этапе Кубка мира в Сочи, второе место занял россиянин Роман Репилов. Третьим стал итальянский спортсмен Доминик Фишналлер. Россиянин Александр Горбацевич, занимавший после первого заезда второе место, упал незадолго до финиша в заключительной попытке, в итоге став 24-м.

"Очень обидно, что нашим ребятам не удалось занять все три призовых места. Саша Горбацевич так классно шел, но упал на одном из последних виражей. Медаль была так близка, бери ее, но получилось так, а не иначе", - сказала Гарт.

"Семен и Роман выступили просто потрясающе, ребята молодцы, я ими очень горжусь. У них горят глаза, все хотят победить, это все очень важно. Теперь я с большим оптимизмом смотрю на чемпионат мира, который пройдет в следующем году в Сочи", - заключила глава ФССР.

Этап Кубка мира в Сочи завершится в воскресенье спринтами и командной гонкой.