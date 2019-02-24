Саночник Репилов допустил, что для стабильных успешных выступлений ему не хватает веса

СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер сочинского этапа Кубка мира в личной гонке Роман Репилов не исключает, что для более успешных выступлений ему нужно прибавить в весе пять килограммов. Об этом он сообщил журналистам.

Российский саночник Семен Павличенко выиграл соревнования на этапе Кубка мира в Сочи. По сумме двух попыток Павличенко показал результат 1 минута 43,867 секунды. Второе место занял Репилов (+0,434). Третьим стал итальянский спортсмен Доминик Фишналлер (+0,460).

"Медаль есть - это уже хорошо, но стабильности мне здесь, да и вообще по сезону, явно не хватает, - заметил Репилов. - Я еду сейчас не так комфортно, и мне не очень нравятся мои заезды. Второй был неплох, но все равно нет полного удовольствия, нет слияния с санями. Я не знаю, почему так происходит".

"Я не могу два заезда проехать одинаково, не совсем чувствую под собой сани. Нужно поработать с весом и санями, поменяем немного конструкцию. Внесем коррективы, и в следующем сезоне все будет хорошо", - считает спортсмен.

Репилов намерен к следующему сезону набрать вес. "Сейчас я вешу 90 кг, а мне нужно прибавить до 95. Раньше весил 93 и хорошо выступал. Надо все протестировать, но мне кажется, что я недостаточно тяжелый", - сказал саночник, выигравший в сезоне-2016/17 общий зачет Кубка мира, а в текущем сезоне занимающий второе место.