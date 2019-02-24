Воробьев: все защитники СКА будут готовы сыграть в плей-офф КХЛ со "Спартаком"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Все игроки обороны СКА будут готовы к первому матчу 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Спартака". Об этом журналистам сообщил главный тренер санкт-петербургской команды Илья Воробьев.

Матчи СКА - "Спартак" в Санкт-Петербурге пройдут 25 и 27 февраля. В открытой тренировке СКА не приняли участия защитники Патрик Херсли и Андрей Зубарев.

"Подготовка к плей-офф идет штатном режиме: вчера был выходной, сегодня все собрались и с новой энергией, с новыми силами работаем. Что касается отсутствия двух защитников, то это однодневное, завтра уже будут в строю, - сказал Воробьев. - "Спартак" - хорошая , добротная команда с хорошим составом. Последний матч у нас довольно хорошо с ними сложился (СКА выиграл в Москве со счетом 2:0 - прим. ТАСС), но до этого мы здесь в овертайме выигрывали, поэтому это хорошая команда, готовимся".

"В плей-офф совсем другая атмосфера, совсем другая игра, это матчи на вылет, поэтому здесь надо готовиться к каждому сопернику, быть во всеоружии", - добавил он.

Воробьев не стал говорить, кто займет у СКА место в воротах, а также про состояние травмированных игроков (у СКА в списке травмированных сейчас значатся защитник Артем Земченок и нападающий Евгений Кетов - прим. ТАСС). "По вратарям мы секреты не выдаем. По травмам перед плей-офф ни один нормальный тренер не распространяется, я бы себе в ногу стрелял, если бы сказал", - сказал он.