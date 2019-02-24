Большунов расстроен поведением соперников в скиатлоне на ЧМ

ТАСС, 24 февраля. Российский лыжник Александр Большунов расстроен тем, как вели гонку его соперники по дистанции в скиатлоне на чемпионате мира в Австрии. Его слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на норвежское издание Dagbladet.

В субботу Большунов завоевал серебро в соревнованиях по скиатлону (15 км классическим стилем + 15 км коньковым стилем), уступив норвежцу Шуру Рёте одну десятую секунды. Бронза досталась норвежцу Мартину Сундбю.

"Я очень расстроен тем, что никто не помогал мне по ходу дистанции. На протяжении всей гонки, а особенно в последние три-четыре круга, я всех тащил. Никто не хотел выходить вперед, даже когда я останавливался, все просто отсиживались и ждали финального отрезка, чтобы рвануть. Я расстроен", - сказал Большунов.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в австрийском Зефельде. В медальном зачете сборная России занимает третье место, имея одно серебро и две бронзы. Чемпионат завершится 3 марта.