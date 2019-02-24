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КХЛ

Вратарь "Динамо" Еременко начнет серию с "Йокеритом" в плей-офф КХЛ

Первые матчи серии пройдут 25 и 27 февраля в Хельсинки
Александр Еременко Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Александр Еременко
© Михаил Метцель/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 24 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Александр Еременко будет защищать ворота московского "Динамо" в первом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против финского "Йокерита". Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Владимир Крикунов.

"[Иван] Бочаров заболел, он должен был играть, но теперь Еременко будет в воротах, - сказал Крикунов. - Еще неизвестно, насколько серьезно заболел, как выздоровеет - будет играть".

Еременко 38 лет, 20 февраля он стал рекордсменом "Динамо" по количеству проведенных игр среди вратарей команды в чемпионатах страны по хоккею. В прошедшем регулярном чемпионате Еременко провел 29 матчей (13 побед), 23-летний Бочаров - 38 (19 побед).

Первые матчи серии пройдут 25 и 27 февраля в Хельсинки.

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