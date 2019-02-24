Саночник Антонов призвал не преувеличивать значение победы его экипажа на этапе КМ в Сочи

СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Российский саночник Владислав Антонов, выигравший вместе с Александром Денисьевым на этапе Кубка мира в Сочи уже две золотые медали, призвал всех не преувеличивать значимость их успеха. Об этом он сказал журналистам.

В воскресенье Денисьев и Антонов заняли первое место в спринте в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи. Российский экипаж показал результат 31,450 секунды. Днем ранее Денисьев и Антонов выиграли соревнования в двойках.

"Конечно, очень приятно, что мы второй раз выиграли здесь золото этапа Кубка мира. Но мы отлично понимаем, что в Сочи выступали не все сильнейшие. Радости от успеха от этого не меньше, но и не больше. Не надо преувеличивать значение нашего успеха", - сказал Антонов.

"Говорить, что эти победы добавят нам уверенности перед чемпионатом мира, который пройдет в Сочи через год, тоже нельзя. Сани пролежат лето, а потом могут поехать не так, как сейчас. Не нужно говорить, что в следующем старте будем чувствовать себя уверенно, лучше спокойно дождаться нового сезона", - заключил спортсмен.

Этап Кубка мира в Сочи завершится в воскресенье командной гонкой.