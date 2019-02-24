Дацюк рад, что СКА начнет плей-офф КХЛ дома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Центральный нападающий клуба СКА Павел Дацюк рад, что плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) его команда начнет в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал журналистам после открытой тренировки в воскресенье.

Матчи СКА - "Спартак" в Санкт-Петербурге пройдут 25 и 27 февраля. В открытой тренировке СКА не приняли участия защитники Патрик Херсли и Андрей Зубарев.

"Дома начинать лучше, готовишься дома, находишься с семьей, родные болельщики, стены. Первые игры всегда тревожные, все нервничают, допускают ошибки. Домашние стены и болельщики помогают", - сказал Дацюк.

Он добавил, что СКА начал готовиться к плей-офф еще в конце регулярного чемпионата. "Сейчас готовимся к сопернику, который определился в последней игре, бессмысленно было к кому-то готовиться заранее. Думаю, что легкой прогулки не будет, будет борьба", - отметил хоккеист.

По словам нападающего СКА Андрея Кузьменко, игра со "Спартаком" будет агрессивной. "Сейчас уже вышли из под небольшой нагрузки, так что все в тонусе, рвутся в бой, готовы к плей-офф. "Спартак" - хорошая команда, агрессивная, будет хорошая тяжелая серия. Надеюсь, мы сможем показать наш лучший хоккей и добиться результата, которого хотим", - рассказал он журналистам.

СКА занял второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.