Тихомиров: этап КМ в Китае показал, что российским сноубордистам подходит трасса ОИ-2022

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Этап Кубка мира по параллельному и гигантскому параллельному слалому в китайском Чжанцзякоу показал, что российским сноубордистам подходит трасса, на которой пройдут соревнования по сноуборду на Олимпийских играх в 2022 году. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

На будущей олимпийской трассе в резорте "Сикрет Гарден" Андрей Соболев завоевал серебряную медаль в гигантском параллельном слаломе, а Дмитрий Логинов стал вторым в параллельном слаломе. В женских соревнованиях россиянки остались без медалей.

"Этот этап был важен с точки зрения того, что проходил на олимпийской трассе. Трасса специфическая, но, судя по результатам, она нам очень понравилась, морозный снег, перепады. Если говорить с пристрелом на Олимпиаду, то основными кандидатами [на победу] там будут китайцы, это очевидно, но мы будем готовиться, исправлять свои ошибки. Ребятам трасса понравилась, для большинства спортсменов из нашей команды она приемлема", - отметил Тихомиров.

"Девушки у нас пока нестабильны, где-то недорабатывают, где-то расслабляются, где-то мотивации не хватило. Нужно работать, причем больше внимания уделять даже психологическому аспекту, - добавил Тихомиров. - Ребята могли бороться за золото, но какие-то досадные ошибки помешали, может быть усталость. Синяя и красная трассы получились равными, не могу сказать, что какая-то давала преимущество, выигрывали примерно поровну на обеих".

Тихомиров отметил, что считает необходимым возвращение предыдущего формата соревнований, когда победитель определялся по результатам двух заездов, причем соперники менялись трассами после первого спуска.

"Я за то, чтобы пересматривали правила, и хотя бы полуфинальные и финальные заезды проводили по старому формату, когда победитель заезда определяется по результатам двух попыток. Может быть, это будет не так понятно болельщикам, которые смотрят соревнования по телевизору, но это можно будет пояснить во время трансляции. Со спортивной точки зрения, это будет объективнее", - сказал Тихомиров.