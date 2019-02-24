Биатлонистка Юрлова-Перхт осталась довольна выступлением на чемпионате Европы

ТАСС, 24 февраля. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт осталась довольна своими результатами на чемпионатом Европы, который завершился в в Минске. Об этом спортсменка рассказала в эфире телеканала "Матч ТВ".

В воскресенье Юрлова-Перхт впервые в карьере завоевала золото чемпионата Европы, став первой в гонке преследования. Также в активе 34-летней спортсменки серебро турнира в спринтерской гонке.

"Была задача хорошо сработать на рубеже, на трассе все тоже получилось, хотя она немного разбита. Мне удавалось стрелять и вместе с кем-то, и одной на рубеже, когда большой запас, есть расслабленность, приходилось бороться с собой. Здорово было с Мироновой стрелять на первых рубежах. Чемпионатом Европы довольна, спасибо всем за поддержку", - сказала Юрлова-Перхт.

"Забавная ситуация была на старте, когда гонка началась, а никто не поехал. Девочки даже улыбались. Это разрядило обстановку, напряжение", - добавила биатлонистка.

Женская гонка преследования завершила соревновательную программу европейского первенства. Всего в активе российской сборной пять медалей турнира (2 золотые медали, 2 серебряные, 1 бронзовая), национальная команда заняла второе место в медальном зачете, пропустив вперед шведов (3+2+1). Третьими стали норвежцы (2+1+2).