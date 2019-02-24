Немецкая саночница Хюфнер осталась довольна поддержкой болельщиков на этапе КМ в Сочи

СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по санному спорту Татьяна Хюфнер из Германии осталась довольна поддержкой болельщиков на этапе Кубка мира, который проходит в Сочи. Об этом спортсменка сказала ТАСС.

Этап Кубка мира в Сочи стал последним в карьере 35-летней спортсменки. Хюфнер показала седьмой результат в личных соревнованиях.

"Все было хорошо, русские фанаты очень добры к нам. Мне все понравилось, у меня очень хорошие эмоции от этого чемпионата, - сказала Хюфнер. - Я завершаю карьеру спортсменки, и, может быть, в следующем сезоне продолжу свою карьеру в спорте в другом качестве. Слово "спасибо" на своем шлеме я написала на русском, немецком и английском языках, потому что хотела поблагодарить всех, кто болел за меня".

Также Хюфнер пожелала российской саночнице Татьяне Ивановой успешного выступления на домашнем чемпионате мира, который пройдет в Сочи в следующем году. "Мне Таня очень нравится, я была бы рада, если бы она выиграла следующий чемпионат мира, который будет в Сочи", - добавила спортсменка.

Помимо победы на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, Хюфнер является серебряным (2006) и бронзовым (2014) призером Олимпийских игр, а также восьмикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.