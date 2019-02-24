Крянин: сборная России показала достойный результат в лыжном командном спринте на ЧМ

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Сборная России в мужском командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта показала результат, заслуживающий уважения. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

В воскресенье российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли второе место в мужском командном спринте классическим стилем. Первое место заняла сборная Норвегии, третьими стали итальянцы.

"Эстафеты, что у девчонок, что у ребят, достаточно нервные, но стоит учитывать, что подобные старты проходят в особом напряжении. Немного не хватило на финише. Самое главное, что ребята могут бороться не только за награды серебряного и бронзового достоинства, но и за золото. Они показали, что это возможно, будем надеяться на другие старты, что нам повезет больше, а сегодня больше повезло норвежцам", - сказал Крянин.

"Помимо везения, нам сегодня не хватило каких-то мелких тактических моментов. Возможно, если бы бежал Сергей Устюгов, то могло бы быть по-другому. В любом случае на старт вышла сильнейшая команда на сегодняшний день, и она показала результат, заслуживающий уважения. Да, мы могли выиграть, но нужно понимать, что Клебо сейчас является самым сильным финишером, и с ним бороться пока еще тяжело", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 3 марта.