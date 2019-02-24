Тренер: плохая готовность лыж лишила Белорукову и Непряеву медали в командном спринте

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 24 февраля. /ТАСС/. Четвертое место российских лыжниц в командном спринте на чемпионате мира в Зефельде стало следствием плохой готовности лыж. Такое мнение журналистам высказал тренер российской команды Маркус Крамер.

Российскую команду в воскресной гонке представляли Наталья Непряева и Юлия Белорукова. Первое место заняла команда Швеции. Вторыми стали словенки, третьими - норвежки.

"Думаю, вы видели, что лыжи были недостаточно быстры сегодня. Если соперницы на спусках могли отсидеться, то нашим девушкам требовалось отталкиваться палками. В таких условия было практически невозможно бороться за пьедестал", - сказал Крамер.

"В полуфинале лыжи работали нормально, но к финалу погода немного изменилась. Во время гонки поменять их тоже было очень сложно", - добавил он.

Непряева после финиша также отметила, что ей не очень понравилось скольжение лыж во время гонки.