Капризов не придает значения тому, что стал лучшим снайпером регулярного сезона КХЛ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Нападающий ХК ЦСКА Кирилл Капризов не обращает особого внимания на то, что стал лучшим снайпером регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом игрок рассказал ТАСС.

21-летний Капризов стал вторым россиянином после Сергея Мозякина, которому удалось стать лучшим снайпером регулярного сезона КХЛ. В нынешнем сезоне форвард ЦСКА забросил 30 шайб в 57 матчах.

"Это приятно, но не обращаю на это особого внимания. Хотя в команде иногда над этим подшучивают", - отметил Капризов.

Нападающий не смог поразить ворота соперников в последних четырех встречах регулярного чемпионата. "Когда не забиваешь, то, конечно, каждого игрока это начинает беспокоить. Тем более, если ты - нападающий, от которого ждут больше голов, - сказал Капризов. - Но когда происходит такое, что забить не получается, голы не идут, то стараешься больше сыграть на команду".

В стартовом раунде плей-офф КХЛ ЦСКА встретится с подмосковным "Витязем". Первая игра пройдет 26 февраля на "ЦСКА-Арене". Последняя встреча команд завершилась победой московского клуба со счетом 6:1.

"Витязь" - хорошая боевая команда, по ходу сезона мы с ними играли не так просто. Готовимся, надеюсь, что все будет хорошо, - отметил Капризов. - Наша победа в "регулярке" никак на плей-офф не повлияет. Тут уже будет не важно, с каким счетом ты выигрываешь, главное - победить в матче".