Футбольный клуб "Лестер" отправил в отставку главного тренера Пюэля

ТАСС, 24 февраля. Английский футбольный клуб "Лестер" уволил француза Клода Пюэля с поста главного тренера команды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Руководство "Лестера" приняло решение отправить в отставку 57-летнего специалиста после разгромного поражения в домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (1:4). Также "Лестер" отказался от услуг помощника наставника Джеки Бонневэя. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен тренер вратарей Майк Стоуэлл, которому будет помогать наставник дублирующего состава Адам Сэндлер.

"Клуб хотел бы поблагодарить Клода за его усилия по руководству командой в течение 16 месяцев и пожелать ему успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении клуба.

Пюэль возглавил "Лестер" в октябре 2017 года, сменив на посту бывшего главного тренера команды Крейга Шекспира. При французском специалисте английский клуб одержал 25 побед, потерпел 28 поражений и 14 раз сыграл вничью. Помимо "Лестера", Пюэль возглавлял английский клуб "Саутгемптон" и французские команды "Ницца", "Лион" и "Монако".

"Лестер" занимает 12-е место в турнирной таблице текущего чемпионата Англии, имея в активе 32 очка после 27 матчей. В следующем матче 26 февраля команда на домашнем поле встретится с "Брайтоном".