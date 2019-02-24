Тренер Устюгова: норвежский лыжник Клебо в спринте сейчас непобедим

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 24 февраля. /ТАСС/. Опередить трехкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо на чемпионате мира в Зефельде в спринтерских дисциплинах было практически невозможно. Такое мнение журналистам высказал Маркус Крамер, тренер российских лыжников Глеба Ретивых и Сергея Устюгова.

Ретивых в паре с Александром Большуновым в воскресенье занял второе место в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира. Первое место заняла команда Норвегии, в составе которой выступал Клебо. Для 22-летнего норвежца это золото стало вторым на турнире: в четверг он победил в личном спринте.

"Кажется, что сейчас победить Клебо в спринте невозможно. Вы видели, как быстро он прошел последний подъем. Он быстрейший, и это необходимо принять", - сказал Крамер.

"Чтобы побеждать норвежцев, лыжи должны работать лучше, сегодня они были готовы не так хорошо", - заметил он.

Двукратный чемпион мира Устюгов отказался от места в командном спринте в пользу Ретивых, который в Зефельде стал третьим в личном спринте. "Вчера мы говорили с Сергеем относительно его участия в гонке, однако он сам заявил, что не готов бежать, что классикой он не так хорош. Ему на замену рассматривался Глеб, который сегодня выступил хорошо. Серебряная медаль - хороший результат", - сказал Крамер.

22-летний Большунов в субботу стал вторым в скиатлоне, также он является четырехкратным призером Олимпийских игр 2018 года.