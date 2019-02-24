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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Лыжник Устюгов на чемпионате мира готовится выступить в эстафете и марафоне

Устюгов на чемпионате мира в Зефельде остался без медалей по итогам выступлений в личном спринте и скиатлоне
Сергей Устюгов EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Сергей Устюгов
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 24 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов на чемпионате мира в Зефельде планирует выступить в эстафете и в марафоне. Об этом журналистам заявил тренер двукратного чемпиона мира Маркус Крамер.

Устюгов на чемпионате мира в Зефельде остался без медалей по итогам выступлений в личном спринте и скиатлоне. Он отказался от участия в командном спринте в пользу Глеба Ретивых, который в четверг стал третьим в личном спринте. В командном спринте Ретивых вместе с Александром Большуновым в воскресенье завоевал серебро.

"Планируется, что Сергей вступит в эстафете и в гонке на 50 километров. Но пока это только план", - сказал Крамер.

Мужская эстафета на чемпионате мира пройдет 1 марта, мужской марафон - 3 марта.

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