Саночник Репилов рассказал, что ставил себе цель попасть в тройку по итогам Кубка мира

СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Ставший вторым в общем зачете Кубка мира по санному спорту в сезоне-2018/19 Роман Репилов признался, что ставил себе цель по итогам сезона попасть в тройку. Об этом 22-летний российский саночник рассказал журналистам.

Репилов занял второе место в мужских одиночных соревнованиях на заключительном этапе Кубка мира в Сочи, проиграв только соотечественнику Семену Павличенко, который в итоге стал обладателем Кубка мира сезона-2018/19.

"У меня в этом сезоне есть проблемы на нижних участках трасс, постоянно падает скорость. Я думаю, это связано с тем, что я пока никак не могу привыкнуть к саням, - сказал Репилов. - Но если подводить итоги, то я абсолютно не огорчен тем, как сезона для меня сложился. У меня была цель быть в тройке по итогам Кубка мира, я ее добился, несмотря на все проблемы, в Сочи я также добился очень хорошего результата"

"В этом сезоне мне пришлось постоянно бороться с самим собой, этот опыт мне очень пригодится в будущем. И я очень рад за Семена, который сумел завоевать свой первый Большой глобус", - добавил он.

В спринтерском зачете Кубка мира первое место занял Репилов, вторым стал Павличенко, третьим - Феликс Лох.