Кагарлицкий считает, что они с Шипачевом в ХК "Динамо" могут играть еще лучше

НОВОГОРСК /Московская область/, 24 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Нападающий московского хоккейного клуба "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий считает, что их связка с партнером по команде Вадимом Шипачевым может играть еще лучше. Такое мнение Кагарлицкий выразил ТАСС.

Связка нападающих стала самой результативной в "Динамо". Шипачев набрал 68 очков в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Кагарлицкий - 61 очко.

"Мы очень много работаем над элементами, еще с лета много разговариваем обо всем, очень много всего стараемся отрабатывать на тренировках, хорошо общаемся, - сказал Кагарлицкий. - Мы много работаем, стараемся, в этом и есть наш успех. Но я думаю, что это не предел, мы можем играть еще лучше".

"В этом сезоне были разные моменты, и плохое, и хорошее, но в целом, я считаю, что мы хорошо выступили. Конечно, хотелось бы занять и повыше место, но довольствуемся тем, что есть - пятое место тоже хорошо. Впереди самое интересное, мы весь год к этому шли и сейчас с нетерпением ждем начала плей-офф. Мы выиграли заключительную игру чемпионата - это немножко придало нам уверенности, сыграли хорошо", - отметил Кагарлицкий.

В плей-офф московский клуб сыграет с финским "Йокеритом". Первые матчи серии пройдут 25 и 27 февраля в Хельсинки.

"У нас была такая хорошая физическая нагрузка заключительная, мы больше готовились уже к плей-офф, у нас каждый день были усиленные тренировки. Я думаю, команда в хорошем физическом состоянии сейчас находится, и мы надеемся сейчас в Хельсинки только на победу. Мы не думаем о прошлых играх и будем играть на победу. Плей-офф - это совершенно другая игра, совершенно другой чемпионат начинается, поэтому не стоит смотреть на игры, которые были в чемпионате, надеюсь, что все будет интересно", - заключил Кагарлицкий.

"Динамо" будет действовать раскованно

В регулярном сезоне "Динамо" выиграло во всех четырех матчах у финской команды (2:0, 4:3 ОТ, 3:2, 5:3). Защитник московской команды Егор Зайцев считает, что благодаря этим победам "Динамо" будет чувствовать себя увереннее.

"В последней игре мы собрались и хорошо сыграли, выиграли, я думаю, это важно - заканчивать регулярку на хорошей ноте. Мы с этой командой встречались четыре раза в этом сезоне, хорошо с ней знакомы, потому что три из них были не так давно. Я думаю, мы готовы, и тренер некоторые раскаты делал специально под "Йокерит": мы тренировались, мы готовы. Скорее всего, нам придадут уверенности наши победы над "Йокеритом": мы будем более раскованно действовать, чем они, потому что у них в голове будет сидеть то, что они проиграли четыре игры, а для нас наоборот это какая-то поддержка в плане того, что мы будем выходить увереннее", - сказал Зайцев.