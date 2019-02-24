Науменков: игроки ХК ЦСКА не задумываются о суеверии, связанном с Кубком континента

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Хоккеисты московского ЦСКА не обращают внимания на суеверия, связанные с победой в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал защитник ЦСКА Михаил Науменков.

ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата КХЛ, став обладателем Кубка континента. Победитель регулярного чемпионата КХЛ еще ни разу не завоевывал Кубок Гагарина в том же сезоне.

"Даже не задумывались об этом суеверии. Победа в чемпионате говорит о том, что целый сезон ты провел стабильно, и придает уверенности, дает преимущество домашней площадки, - отметил Науменков. - Меня очень радует поддержка наших болельщиков в последних играх, более активно приходят и болеют, больше кричат и переживают, никто не расходится после матча, когда мы становимся в круг, это очень радует".

В первом раунде плей-офф ЦСКА встретится с "Витязем", первый матч пройдет 26 февраля на "ЦСКА-Арене". Последняя встреча команд в регулярному чемпионате состоялась 18 февраля в Москве и завершилась победой армейцев со счетом 6:1.

"Мы все время в регулярном чемпионате с "Витязем" играли очень упорно, кроме, может быть, последней игры, если судить по счету. Сегодня и завтра тренерский штаб еще объяснит нам пару моментов, что конкретно будет требоваться против них, ну а мы постараемся выполнить, - сообщил Науменков. - То, что было в регулярном чемпионате, уже никак не относится к тому, что будет сейчас в плей-офф. В плей-офф уже совсем другие игры, другая концентрация и настрой, в некоторых моментах все играют даже проще, на результат".