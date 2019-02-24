Лыжник Ретивых огорчен, что не удалось отстоять титул чемпионов мира в командном спринте

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 24 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Глеб Ретивых разочарован, что ему в паре с Александром Большуновым не удалось защитить титул чемпионов мира в командном спринте, который два года назад завоевали Сергей Устюгов и Никита Крюков. Об этом он заявил журналистам после окончания гонки.

Первое место заняла команда Норвегии, в составе которой выступал Йоханнес Клебо. Для 22-летнего норвежца это золото стало вторым на турнире - в четверг он победил в личном спринте.

"На финише особой радости и эмоций у нас не было. Александр сильно расстроился, что Клебо снова его накатил и обошел на финише. Все-таки мы хотели сегодня отстоять титул чемпионов мира. Увы, не вышло", - сказал Ретивых, который в четверг стал третьим в личном спринте.

Лыжник рассказал, что об участии в командном спринте ему сообщили накануне старта. Устюгов после субботнего скиатлона отказался от места в гонке в пользу Ретивых. "Он сказал мне: "Давай, борись, у тебя [есть] все шансы". Пока не знаю, сделал ли он мне подарок или просто неважно чувствует себя на данный момент классикой. Может быть, поговорим с ним сегодня, узнаю", - отметил он.