Российский боец Анкалаев сломал нос сопернику на турнире UFC

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Клидсон Абреу получил перелом носа в поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Праге. Об этом ТАСС сообщили в команде бразильца.

Анкалаев победил Абреу единогласным решением судей.

"У Клидсона сломан нос, это произошло после одного из ударов Анкалаева", - сказал собеседник агентства.

Во время боя россиянин пробил апперкот, после которого бразильца дополнительно осмотрел врач. Поединок был продолжен.

В послужном списке Анкалаева 11 побед (5 досрочно), 1 поражение, Абреу - 11 побед (все - досрочно), 3 поражения.