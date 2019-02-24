Хованцев: сборная России по биатлону будет работать над увеличением скорости к ЧМ

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские биатлонисты на заключительном сборе перед чемпионатом мира в Санкт-Петербурге будут работать над улучшением своих скоростных качеств. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Анатолий Хованцев.

Последним соревнованием перед мировым первенством стал чемпионат Европы в Минске, на котором сборная России стала второй в общем зачете с пятью медалями (две золотые медали, две серебряные, одна бронзовая медаль). Первыми стали шведы (3-2-1). Золото в Минске россиянам принесли Евгения Павлова и Дмитрий Малышко в одиночной смешанной эстафете, а также Екатерина Юрлова-Перхт в гонке преследования.

"То, что Малышко и Юрлова-Перхт были в призах, это хороший знак. У них после спуска с гор в эти дни не самое лучшее состояние, - сказал Хованцев. - Надо отметить уровень чемпионата Европы, в нем участвовали 35 человек, выступающих на Кубке мира, у мужчин шведы приехали сильнейшим составом. Сейчас у нас остается последний этап подготовки в Питере, где мы постараемся повысить скоростные качества и в то же время дать спортсменам хорошо отдохнуть".

Тренер отметил результат сингл-микста на чемпионате Европы. "В индивидуальных гонках не удалось, но там был очень сильный ветер, поэтому судить о них очень сложно. Очень хорошей была одиночная смешанная эстафета - даже с крупным штрафом нам удалось выиграть. В смешанной эстафете у нас были большие проблемы с лыжами, поэтому мы остались четвертыми, хотя стрельба была очень хорошей", - подчеркнул он.

В мужской гонке преследования вторым стал Матвей Елисеев, уступивший только норвежцу Тарьею Бё. "Естественно, бороться со старшим Бё очень сложно, поскольку это элитный спортсмен, но мы ориентировались на его скорость. И Елисеев с ней справлялся, проигрывал на первом круге ему около 10 секунд, потом шел с ним "по нулям", и на последнем круге немного не хватило. Сегодняшняя гонка показала, что он может показывать хороший результат", - сказал Хованцев.

Чемпионат мира в шведском Эстерсунде пройдет 7-17 марта.