Сборная России обыграла команду Германии в финале Кубка легенд по футболу в Москве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Германии со счетом 13:4 в финале Кубка легенд имени Константина Еременко по футболу, который прошел в Москве.

В составе победителей голы забили Андрей Каряка (32-я и 34-я минуты), Юрий Ковтун (37), Евгений Алдонин (1, 21, 35), Егор Титов (3, 12, 27), Андрей Тихонов (9, 32), Андрей Аршавин (30). Еще один мяч в свои ворота отправил Патрик Овомойела (39). У проигравших отличились Майк Ханке (11, 14) и Беньямин Лаут (40, 41).

Лучшим игроком матча у сборной Германии признан Ханке, у команды России - Титов. Россияне теперь являются 11-кратными победителями Кубка легенд, ни проиграв ни одного розыгрыша турнира.

Кубок легенд - традиционный международный турнир, проводящийся с 2009 года, с 2011 года он носит имя Константина Еременко. В соревнованиях принимают участие именитые футболисты прошлых лет, завершившие карьеру.

В турнире приняли участие команды России, Германии, Нидерландов, Испании, Португалии и сборная звезд.