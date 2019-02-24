Крюков: норвежский лыжник Клебо злит Большунова своими победами

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 24 февраля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо своими регулярными победами на главных стартах сезона заставляет российского лыжника Александра Большунова работать еще больше над тем, чтобы обыграть норвежца. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 2010 года в спринте, трехкратный чемпион мира Никита Крюков.

В воскресенье Большунов и Глеб Ретивых заняли второе место в командном спринте на чемпионате мира в Зефельде. Изначально вместо Ретивых в гонке должен был бежать напарник Крюкова по золотому командному спринту на чемпионате мира 2017 года Сергей Устюгов, однако накануне старта тот отказался от выступления.

"Замена нисколько не удивила, после скиатлона я сам предположил, что побегут Ретивых и Большунов, который в очередной раз проиграл Клебо. Это сделает его еще злее, у него появится еще больше желания обыграть Клебо. Пора уже из князя серебряного переходить в золотые", - сказал Крюков.

Клебо на Олимпиаде в Пхёнчхане завоевал три золотые награды, Большунов стал четырехкратным призером Игр.