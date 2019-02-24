Дыбленко: хоккеистам "Спартака" нужно как можно меньше удаляться в матчах против СКА

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Игрокам "Спартака" необходимо как можно меньше удаляться в матчах первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Такое мнение ТАСС высказал защитник московской команды Ярослав Дыбленко.

В первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина "Спартак" сыграет с петербургской командой на выезде 26 февраля. Московская команда домашние матчи плей-офф проведет на "ЦСКА-Арене", которая находится на территории комплекса "Парк легенд".

"СКА - команда сильная, в ней много креативных игроков, они хорошо играют в атаке, в обороне тоже не отстают. Хорошая сбалансированная команда, лидеры нашего дивизиона, - отметил Дыбленко. - Нам нужно отдать все силы, вступать с ними в борьбу, не давать реализовывать свои моменты, мало удаляться. Надеюсь, что у нас все получится, если будем выполнять тренерское задание".

"Хорошо, что наши домашние матчи пройдут на той же арене, что и во время регулярного чемпионата. Это приятная новая арена, тут комфортно играть. Сюда приходит полный стадион зрителей, которые нас поддерживают, очень приятно видеть болельщиков, которым не безразлична наша судьба. Спасибо им большое за это", - добавил Дыбленко.

"Спартак" занял седьмое место в Западной конференции, набрав 64 очка в 62 встречах. Команда потерпела восемь поражений в последних девяти матчах регулярного чемпионата.

"Последние результаты были связаны с тем, что мы уже готовились к плей-офф. У меня перед плей-офф позитивный настрой, всегда здорово выходить в эту стадию турнира и принимать участие в этих играх. Это очень интересно, такая проверка каждого игрока", - рассказал хоккеист.