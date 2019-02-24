Свищев назвал великолепной победу российских юниоров на ЧМ по керлингу в Канаде

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев назвал великолепной победу российских юниорок на чемпионате мира в Канаде. Об этом он сообщил ТАСС.

В воскресенье женская сборная России стала победителем юниорского чемпионата мира. В финальной встрече сборная России в составе Влады Румянцевой, Дарьи Морозовой, Ирины Рязановой и Веры Тюляковой победила команду Канады со счетом 8:7.

"Это великолепный результат. Он показывает, что у нас существует преемственность поколений. Наши молодые спортсмены уже показывают себя с самой лучшей стороны на таком высоком уровне", - сказал Свищев.