Гарт назвала завершившийся сезон самым успешным в истории российского санного спорта

СОЧИ, 24 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сезон-2018/19, завершившийся триумфальным выступлением российских спортсменов на этапе Кубка мира в Сочи, стал самым успешным в истории отечественного санного спорта. Такое мнение высказала ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

На домашнем этапе Кубка мира российские саночники не смогли победить лишь в одном старте - в соревновании одиночных саней среди женщин. Всего сборная России завоевала на домашнем этапе шесть золотых, три серебряные и две бронзовые награды. Такого количества наград на одном этапе Кубка мира отечественные саночники ранее не выигрывали.

"Это был самый успешный сезон в истории российского санного спорта, самый успешный домашний этап Кубка мира, - считает Гарт. - Раньше на родной трассе нам не всегда все удавалось. Но никакого повода для успокоения у нас нет, впереди новый сезон и домашний чемпионат мира, к которому нужно очень тщательно подготовиться. Убрать все эти медали на полочку и двигаться дальше".

"Сегодня над трассой в Сочи не было солнышка, но завоеванные нами золотые медали освещают нам путь вместо него. Сегодняшние наши успехи - это результат напряженной ежедневной работы", - заметила глава ФССР. Семен Павличенко к трем золотым медалям Сочи прибавил победу в общем зачете Кубка мира, Роман Репилов победил в спринтерском зачете Кубка мира.

"Если говорить про главного героя этого турнира, то я бы выделила Викторию Демченко. Сегодня она выглядела блестяще и стала настоящей героиней, и пускай мужчины меня простят. У нее был очень сложный сезон, были травмы. Она сумела преодолеть все невзгоды и стать первой", - подчеркнула Гарт.

В Сочи Демченко выиграла золото в спринте и командной эстафете, а также стала второй в женской гонке.