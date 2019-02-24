СМИ: сборная Украины примет участие в летней Универсиаде-2019 в Неаполе

ТАСС, 24 февраля. Сборная Украины, объявившая об отказе от участия в зимней Универсиаде в Красноярске, выступит на летней Универсиаде 2019 года, которая пройдет в итальянском Неаполе. Об этом сообщает портал Inside the Games.

По информации источника, сборная Украины подтвердила участие в летней Универсиаде 2019 года в Неаполе. Также представитель Международной федерации университетского спорта (FISU) отметил, что украинский город Днепропетровск примет студенческий чемпионат мира по водным лыжам в 2020 году.

Ранее первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул заявил ТАСС, что украинские спортсмены не приедут в Красноярск. В свою очередь, глава FISU Олег Матыцин отметил, что FISU не получала писем от сборной Украины о бойкоте Универсиады в Красноярске по политическим причинам. По словам главы FISU, они получили другое письмо от украинского национального комитета, в котором говорится о существовании финансовых трудностей, и тогда FISU обратилась с ответными письмами, пообещав финансовую поддержку спортсменам, но не получили ответа. Матыцин также добавил, что дальнейшее сотрудничество с украинской федерацией остается дискуссионным вопросом и будет рассмотрено позднее.

Также сборная Украины отказалась принять участие в заключительном этапе Кубка мира по санному спорту, который прошел в Сочи 23-24 февраля.

Летняя Универсиада в Неаполе пройдет с 3 по 14 июля. Зимняя Универсиада в Красноярске состоится с 2 по 12 марта.