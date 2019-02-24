Павличенко предположил, что немецких саночников на этапе КМ в Сочи подвела самоуверенность

СОЧИ, 24 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладатель трех золотых медалей сочинского этапа Кубка мира Семен Павличенко допустил, что не совсем успешное выступление немецких саночников в заключительном старте сезона объясняется тем, что гости из Германии приехали в Россию слишком уверенными в своих силах. Об этом Павличенко сообщил ТАСС.

На домашнем этапе Кубка мира российские саночники не смогли победить лишь в одном старте - в соревнованиях одиночных саней среди женщин. Всего сборная России завоевала на этапе шесть золотых, три серебряные и две бронзовые награды. Такого количества наград на одном этапе Кубка мира отечественные саночники никогда не выигрывали. В активе сборной Германии, признанного лидера в санном спорте, оказалась только одна награда высшего достоинства.

"Я не считаю, что немцы принесли в жертву этот этап Кубка мира ради того, чтобы иметь возможность как следует протестировать свои новые сани на трассе, где пройдет следующий чемпионат мира, - заметил Павличенко. - Если у них было бы такое желание, то они приехали бы сюда на полную тренировочную неделю и как следует проверили бы свой инвентарь, как это сделали другие зарубежные команды. Возможно, немцы перед поездкой в Сочи были слишком уверены в своих силах, и эта самоуверенность их подвела".

В воскресенье Павличенко выиграл золото в личной гонке и спринте, а также в эстафете вместе с Викторией Демченко, Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым.

"Как чувствует себя человек, выигравший в один день три золотые медали этапа Кубка мира? Классные ощущения, тем более, очень приятно побеждать, когда на трибуне сидят твоя жена и твои сыновья. Пусть самый маленький в силу возраста еще не до конца понимает, что здесь происходит, но все равно я очень счастлив. Очень рад, что смог своими результатами порадовать болельщиков", - заметил Павличенко

"Я пока особо не держу в голове, что здесь в Сочи пройдет через год чемпионат мира. Отдохнем и будем спокойно готовиться к новому сезону и к новым стартам. Помогут ли эти медали выступить успешней на домашнем чемпионате мира? Я не знаю, но забывать про эти награды я тоже не буду", - заключил собеседник ТАСС.