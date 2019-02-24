СМИ: Брендан Роджерс может возглавить английский ФК "Лестер"

ТАСС, 24 февраля. Наставник шотландского "Селтика" Брендан Роджерс может занять пост главного тренера английского футбольного клуба "Лестер". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британскую газету The Telegraph.

В воскресенье руководство "Лестера" отправило в отставку француза Клода Пюэля из-за неудовлетворительных результатов. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен тренер вратарей Майк Стоуэлл, которому будет помогать наставник дублирующего состава Адам Сэндлер.

По информации источника, руководство "Лестера" считает Роджерса приоритетным кандидатом на пост нового главного тренера, отмечая его репутацию прогрессивного тренера и способность развивать молодых игроков. Шотландский клуб требует компенсацию в размере €7 млн, а сам 46-летний специалист хочет закончить сезон с "Селтиком".

Помимо "Селтика" Роджерс возглавлял английские "Уотфорд", "Рединг", "Суонси" и "Ливерпуль", с которым он становился серебряным призером чемпионата Англии. В составе шотландского клуба Роджерс дважды побеждал в чемпионате страны, трижды становился обладателем Кубка шотландской лиги и дважды обладателем Кубка Шотландии.