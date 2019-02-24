Российская конькобежка Качанова стала седьмой на ЧМ в спринтерском многоборье

ХЕРЕНВЕН /Нидерланды/, 24 февраля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Качанова заняла седьмое место на чемпионате мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье, который проходит в голландском Херенвене.

Турнир проходит в течение двух дней, спортсмены по два раза выходят на дистанции 500 м и 1000 м. Победителем соревнований становится спортсмен, набравший наименьшую сумму баллов.

Победу одержала олимпийская чемпионка 2018 года на дистанции 500 м японка Нао Кодайра (149,665 балла), второе место заняла ее соотечественница Михо Такаги (150,050), бронза досталась американке Бриттани Боу (150,180). На первой 500-метровке Качанова заняла седьмое место, на дистанции 1000 м - третье. Во второй соревновательный день 21-летняя конькобежка стала 13-й на дистанции 500 м и 12-й - на 1000 м. По итогам четырех дистанций спортсменка набрала 151,525 балла.

Россиянка Ангелина Голикова заняла восьмое место (151,575), Ольга Фаткулина - девятое (151,940).

Качанова является бронзовым призером чемпионата мира на отдельных дистанциях 2019 года в командном спринте. Также она становилась серебряным призером европейского первенства в спринтерском многоборье (2019).