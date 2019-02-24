Тренер российских конькобежек Клевченя доволен итогами ЧМ в спринтерском многоборье

ХЕРЕНВЕН /Нидерланды/, 24 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские конькобежки успешно выступили на чемпионате мира в спринтерском многоборье в голландском Херенвене. Об этом ТАСС заявил тренер женской спринтерской группы сборной России Сергей Клевченя.

По итогам четырех дистанций Дарья Качанова заняла седьмое место, Ангелина Голикова стала восьмой, Ольга Фаткулина - девятой. Победу одержала японка Нао Кодайра.

"У девчонок была задача выступить максимально успешнее, и я считаю, что они эту задачу-минимум выполнили. Ангелина [Голикова] на 500 м два раза показала третий результат, и это при участии всех сильнейших конькобежек, Дарья Качанова то же самое сделала на 1000 м, только сегодня ей чуть-чуть не хватило. Если сравнивать итоги этого чемпионата с прошлогодним, то можно сказать, что в этом году мы видим явный прогресс, я доволен, считаю их выступление успешным", - заявил Клевченя.

"Этот чемпионат мира Фаткулина для себя не планировала, но в последний момент дала согласие на участие, поэтому такой результат, скорее всего, связан с тем, что она недостаточно мобилизовалась в первый день. Она бежала, старалась, доказательство этому то, что она вполне нормально готова на сегодняшний день. Физическая форма у нее на нормальном уровне", - заключил специалист.