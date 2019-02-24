Кущенко: Пермь идеально подошла сборной РФ по баскетболу для решающего матча отбора на КМ

ПЕРМЬ, 24 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Пермь идеально подошла сборной России для проведения решающего матча квалификации к баскетбольному Кубку мира 2019 года против команды Финляндии. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

В воскресенье сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 91:76 в заключительном матче отборочного турнира и вышла в финальную часть. Встреча прошла в Перми.

"Российская федерация баскетбола словно чувствовала, что в заключительном туре будет ключевой матч с Финляндией и доверила право проведения Перми. На мой взгляд, город подошел идеально, - сказал Кущенко. - Сборная ни разу здесь не проиграла. Здесь болельщик, который отдает всю энергию, умеет болеть по-баскетбольному, понимает тонкости игры".

"Сборная России с 2010 года не играла на чемпионатах мира, и очень рад, что это случилось в Перми. Под этот матч руководство края реконструировало арену "Молот" и на матче вы видели - она выглядит фантастически", - добавил Кущенко.

Сборная России завоевала третью путевку от группы K, гарантирующую участие в Кубке мира. В активе россиян восемь побед и четыре поражения. Финны с шестью победами и шестью поражениями стали четвертыми. Из этой группы в финальную часть также вышли команды Франции и Чехии.