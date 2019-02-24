Антонов: характер российских баскетболистов позволил отыграть 18 очков с финнами

ПЕРМЬ, 24 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Характер игроков сборной России позволил отыграть 18-очковое отставание от команды Финляндии и выйти в финальную стадию Кубка мира по баскетболу. Об этом ТАСС рассказал форвард российской сборной Семен Антонов.

Сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 91:76 в заключительном матче отборочного турнира Кубка мира 2019 года и вышла в финальную часть. Встреча прошла в Перми.

"По ходу игры мы проигрывали и 10, и 18 очков, но смогли проявить характер и переломить ход. Мы не опустили рук, не раскисли, а поддерживали и верили друг в друга, - сказал Антонов. - Вообще игра походила на наш первый матч в Хельсинки - там мы тоже вырвали победу лишь в концовке".

"Очень сложная игра, которая, к счастью, закончилась нашей победой. Мы счастливы, и сдерживать эмоции трудно", - добавил Антонов.

Сборная России завоевала третью путевку от группы K, гарантирующую участие в Кубке мира. В активе россиян восемь побед и четыре поражения. Финны с шестью победами и шестью поражениями стали четвертыми. Из этой группы в финальную часть также вышли команды Франции и Чехии.