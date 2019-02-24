Сборная России по футболу в 11-й раз стала обладателем Кубка легенд

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Сборная России в 11-й раз стала обладателем Кубка легенд имени Константина Еременко по футболу, обыграв в финале команду Германии со счетом 13:4.

Соревнования прошли 23-24 февраля в Москве на малой спортивной арене "Лужники". Кубок легенд - традиционный международный турнир, проводящийся с 2009 года и носящий с 2011 года имя игрока в мини-футбол Константина Еременко. В соревнованиях принимают участие именитые футболисты прошлого старше 35 лет, выступавшие за национальные сборные. Матчи проходят на поле размером 48 на 24 метра с искусственным покрытием, команды состоят из пяти полевых игроков и вратаря, длительность встречи составляет 40 минут чистого времени.

Участниками Кубка легенд - 2019 стали команды России, Германии, Нидерландов, Испании, Португалии и сборная звезд, которые были разделены на две группы. В первый игровой день прошли матчи группового этапа, первым из которых стала встреча представителей группы А - сборных Германии и Португалии, где верх одержали немцы со счетом 8:7. Хет- триками отметились знакомые местной публике по выступления в Российской премьер-лиге немец Кевин Кураньи ("Динамо") и португалец Фернанду Мейра ("Зенит").

Далее встретились команды группы В - сборные Нидерландов и России, на матч которых стянулось большинство зрителей - на этой игре присутствовало 2850 человек. Хет- трик Рафаэля ван дер Варта не спас голландцев от разгромного поражения с итоговым счетом 4:10. После встречи состоялась торжественная церемония открытия, в ходе которой под барабанный оркестр на поле вышли участники и организаторы турнира.

Дома и стены помогают

Впервые в составе сборной России появился бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин, завершивший карьеру в декабре 2018 года. После игры с голландцами Аршавин рассказал журналистам, что эта встреча напомнила ему игру 1/4 финала чемпионата Европы - 2008. "Из знакомых лиц был ван дер Варт, с которым играли друг против друга. Он, кажется, мяч вообще не терял, три забил", - сказал Аршавин.

Также состав россиян пополнил долго не игравший на турнире Андрей Тихонов, вновь сошедшийся на футбольном поле с бывшими партнерами по "Спартаку": Александром Филимоновым, Егором Титовым, Дмитрием Хлестовым, Юрием Ковтуном и Дмитрием Аленичевым. Также команду на турнире представляли Олег Корнаухов, Андрей Каряка, Роман Павлюченко, Евгений Алдонин и Дмитрий Гончаров. На турнире сборная выступала под руководством заслуженного тренера России Валерия Гладилина.

Во втором групповом матче россиянам противостояла команда звезд. Несмотря на усилия украинского форварда Андрея Воронина, оформившего дубль, сильнее оказалась сборная России (8:7), которая заслужила путевку в финал, став победителем группы В. "На коробке всегда тяжело играть, особенно против сборной России. Ребята не первый год играют вместе, да и физически готовы лучше. Кураньи тоже молодец, много назабивал и вывел свою команду в финал", - заявил после игры Воронин.

Немцы на правах победителей группы А составили сборной России пару в финале, но конкуренцию составить не смогли. В последней встрече турнира россияне нанесли немцам самое крупное поражение в финалах Кубка легенд - 13:4, а Алдонин и Титов записали на свой счет по хет-трику. Сборная России в 11-й раз стала победителем Кубка легенд, не уступив ни одного розыгрыша турнира, финальный матч посетили 6270 зрителей при вместимости в 8700 человек.

После финала прошла церемония закрытия турнира, на которой вручались награды лучшим игрокам турнира. В ней приняли участие заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, генеральный директор дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский и генеральный менеджер Кубка легенд Тамерлан Куриев. Лучшим игроком турнира был признан испанец Гаиска Мендьета, лучшим голкипером - хорват Стипе Плетикоса, лучшим бомбардиром с 10 забитыми мячами стал португалец Паулета, лучшими игроками финала были признаны Титов и немец Майк Ханке, за вклад в развитие турнира были награждены голландец Пьер ван Хойдонк, португалец Нену, финн Яри Литманен, а также главный внештатный специалист по спортивной медицине Зураб Орджоникидзе. Бронзовым и серебряным кубками были награждены призеры турнира - сборные Испании и Германии соответственно, а российские футболисты вышли за своим 11-м трофеем в сопровождении детей.