Легкоатлетка Сидорова победила на турнире во Франции в прыжках с шестом

ТАСС, 24 февраля. Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова стала победительницей международного турнира All Star Perche в прыжках с шестом. Соревнования проходят во французском городе Клермон-Ферран.

Спортсменка, выступающая в нейтральном статусе, показал результат 4,81 метра. Такой же результат показала шведка Ангелика Бенгтссон, но она уступила россиянке по попыткам. Третье место поделили француженка Нинон Гюйон-Ромарен и канадка Алиша Ньюман, взявшие планку на высоте 4,73.

Ранее менеджер Сидоровой Павел Воронков сообщил ТАСС, что турнир в Клермон-Ферране станет для лидера мирового сезона в прыжках с шестом (4,91) последним стартом перед зимним чемпионатом Европы в британском Глазго.

27-летняя Сидорова является двукратной чемпионкой России (2014, 2015) и победительницей чемпионата Европы (2014). В помещениях на ее счету пять побед в первенстве страны (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) и одна - на континентальном первенстве (2015).

Зимний чемпионат Европы пройдет с 1 по 3 марта в Глазго.