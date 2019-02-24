Кравцов: конькобежец Кулижников уверенно выступил на ЧМ

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов назвал уверенным победное выступление Павла Кулижникова на чемпионате мира в спринтерском многоборье. Такое мнение он высказал ТАСС.

Кулижников стал трехкратным чемпионом мира на соревнованиях, которые завершились в голландском Херенвене. Конькобежец показал результат 137,390 очка. В первый соревновательный день Кулижников занял третье место на дистанциях 500 м и 1000 м, во второй день 24-летний конькобежец стал первым на дистанции 500 м и вторым - на 1000 м. Серебро завоевал японец Тацуя Синхама (137,805), бронза досталась голландцу Кьелду Нёйсу (137,860).

Ранее Кулижников не сумел завоевать медалей на чемпионате мира на отдельных дистанциях, который проходил в Инцелле. "Эта неудача скорее расстроила Павла, чем разозлила его, просто он не давал волю эмоциям, уверенно и четко выступил. Третий раз он выступает на чемпионате мира в спринтерском многоборье и третий раз выигрывает. Он один из лучших спринтеров мира", - сказал Кравцов.

На чемпионате мира в Инцелле на дистанции 500 м победителем стал Руслан Мурашов, а бронзовым призером - Виктор Муштаков. В Херенвене они стали десятым и девятым соответственно. "Результаты Мурашова вы видели. Вчерашний юниор Виктор Муштаков выступает очень хорошо, так что у нас очень сильная спринтерская команда", - подчеркнул Кравцов.