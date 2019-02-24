Колобков: чемпион мира Кулижников справедливо входит в элиту конькобежного спорта

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Конькобежец Павел Кулижников, в третий раз став чемпионом мира в спринтерском многоборье, справедливо входит в мировую элиту конькобежного спорта. Такое мнение высказал министр спорта РФ Павел Колобков, слова которого ТАСС приводит пресс-служба главы ведомства.

Кулижников стал трехкратным чемпионом мира на соревнованиях, которые завершились в голландском Херенвене. Он показал результат 137,390 очка. В первый соревновательный день Кулижников занял третье место на дистанциях 500 м и 1000 м, во второй день 24-летний конькобежец стал первым на дистанции 500 м и вторым - на 1000 м. Серебро завоевал японец Тацуя Синхама (137,805), бронза досталась голландцу Кьелду Нёйсу (137,860).

"Павел - прекрасный спортсмен и справедливо входит в мировую элиту. Сегодня он в третий раз выиграл чемпионат мира в спринтерском многоборье, стал первым в истории отечественного конькобежного спорта, кто смог добиться такого результата. Рад поздравить Павла и его тренеров с успехом и желаю новых достижений!"

Также Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях и победителем общего зачета Кубка мира 2015 года. Ему принадлежит мировой рекорд на дистанции 500 м (33,98 секунды).