Шахматист Чигаев сыграл вничью с эстонцем Кюлаотсом на турнире "Аэрофлот Опен"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россиянин Максим Чигаев черными фигурами сыграл вничью с эстонцем Кайдо Кюлаотсом в партии шестого тура шахматного фестиваля "Аэрофлот Опен". Соревнования проходят в Москве.

По итогам шести туров лидирует Кришнан Сашикиран (Индия), в активе которого 5,5 очка. По 4,5 очка у пяти шахматистов - Чигаева, Айка Мартиросяна (Армения), Амина Табатабаи (Иран), Вэя И (Китай) и Кюлаотса.

Действующим победителем турнира является белорус Владислав Ковалев.

Турнир проходит в 17-й раз, общий призовой фонд составляет €120 тыс. Победитель получит призовые в размере €18 тыс. и путевку на супертурнир в немецкий Дортмунд.

"Аэрофлот Опен" считается самым представительным открытым турниром в мире. Впервые фестиваль прошел в Москве в 2002 году. Через два года был включен в Книгу рекордов Гиннесса по количеству принявших в нем участие гроссмейстеров. Турнир завершится 27 февраля.