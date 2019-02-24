Свищев: мужская и женская сборные России по керлингу способны завоевать медали ЧМ

По итогам отборочных турниров за право представлять Россию на чемпионате мира по керлингу победу одержали у женщин команда скипа Алины Ковалевой, а у мужчин - Сергея Глухова.

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Мужская и женская сборные России по керлингу способны на то, чтобы войти в призовую тройку чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

"Для девчонок главной задачей является занять одно из призовых мест. Что касается ребят, то хоть у нас и говорят, что они должны войти в первую шестерку, считаю, что этой команде по силам добиваться куда большего результата. У нас пример показывают юниоры, женщины, смешанные пары, и чем парни хуже? Просто им не хватает опыта: нужно преодолеть один раз психологический барьер, а потом дело пойдет", - сказал Свищев.

"На сегодняшний день команды Глухова и Ковалевой являются наиболее подготовленными. Ковалева - известная спортсменка, много чего достигла. У ребят, к сожалению, нет побед на международных турнирах, но на сегодняшний день они чемпионы и обладатели Кубка России, поэтому у нас большие надежды на этих ребят. У Глухова есть небольшой опыт - в Китае его команда в этом сезоне выиграла турнир с именитыми командами, поэтому есть возможность побеждать", - добавил он.

Женский чемпионат мира пройдет в датском Силькеборге с 16 по 24 марта, мужской - в канадском Летбридже с 30 марта по 7 апреля. Женская команда является четырехкратным чемпионом Европы (2006, 2012, 2015, 2016), а также серебряным (2017) и бронзовым (2014, 2015, 2016, 2018) призером чемпионата мира. Самым высоким результатом у мужчин является девятое место на чемпионате мира 2018 года и четвертое на чемпионате Европы 2016 года.