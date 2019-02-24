Бывший футболист ЦСКА Траоре перешел в венгерский "Уйпешт"

ТАСС, 24 февраля. Бывший нападающий российского ЦСКА ивуариец Ласина Траоре перешел в венгерский футбольный клуб "Уйпешт" на правах свободного агента. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу венгерского клуба.

Последним клубом нападающего был "Монако", который он покинул летом 2018 года. В новой команде 28-летний футболист будет выступать под 90-м номером. Подробности соглашения Траоре и "Уйпешта" не уточняются.

"Я знаю, что у этого клуба богатое прошлое, хорошие результаты и прекрасные традиции. Изо всех сил я хотел бы помочь команде в достижении ее целей и буду работать для этого", - сказал Траоре.

Траоре провел за ЦСКА на правах аренды первую часть сезона-2016/17, забив шесть мячей в 21 матче. Также ивуарийский нападающий выступал за российские "Кубань" и "Терек", румынский "ЧФР Клуж", английский "Эвертон", французский "Амьен" и испанский "Спортинг".