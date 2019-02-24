"Манчестер Сити" во второй раз подряд выиграл Кубок английской лиги

ТАСС, 24 февраля. "Манчестер Сити" победил "Челси" и во второй раз подряд завоевал Кубок английской футбольной лиги. Встреча проходила на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Основное и дополнительное время закончилось со счетом 0:0, в серии пенальти победил "Манчестер Сити" - 4:3. На 57-й минуте арбитр Джонатан Мосс отменил гол "Манчестер Сити", определив положение вне игры после просмотра видеоповтора.

"Манчестер Сити" и "Челси" провели третью очную встречу в рамках Кубка английской лиги. Две победы одержал клуб из Манчестера, одна победа на счету лондонской команды.

"Манчестер Сити" в шестой раз в истории стал обладателем Кубка английской лиги и вышел на второе место по количеству завоеванных трофеев. Ранее команда побеждала в 1970, 1976, 2014, 2016 и 2018 годах. Наиболее титулованным клубом в истории турнира является "Ливерпуль", который одержал восемь побед (четыре - подряд).

Кубок английской лиги основан в 1960 году. В нынешнем сезоне в турнире приняли участие 92 команды из четырех дивизионов чемпионата Англии.