Конькобежец Кулижников взял золото Херенвена и стал трехкратным чемпионом мира в спринте

ХЕРЕНВЕН /Нидерланды/, 24 февраля. /ТАСС/. Чемпионат мира в спринтерском многоборье в голландском Херенвене завершился триумфом российского конькобежца Павла Кулижникова. Лидер национальной сборной показал высокие результаты в каждом из четырех забегов и сполна реабилитировался за неудачу на недавнем мировом первенстве на отдельных дистанциях в немецком Инцелле. Кулижников сделал неплохой задел уже в первый день соревнований. В стартовых забегах на 500 м и 1000 м россиянин финишировал третьим и перед решающей частью турнира ушел лидером с существенным отрывом. Конькобежец признался, что изначально был нацелен аккуратно провести первый день, укрепиться в лидерах, а в решающий момент добавить и выиграть золото. И этот план сработал сполна - сначала Кулижников выиграл второй забег на 500 м, а затем стал вторым на 1000 м. Россиянин набрал 137,390 балла, опередив японца Тацуя Синхаму (137,805) и голландца Кьелда Нёйса (137,860). Таким образом, Кулижников стал трехкратным чемпионом мира в спринте, что, по его признаниям, немного погасило эмоции.

"Я уже третий раз выигрываю чемпионат мира в спринте, поэтому ничего особенного не испытываю. Приятно, что переборол себя и выполнил эту сложную домашнюю работу. Проехал аккуратно последнюю дистанцию, а "пятисотку" "вальнул" как надо, так все и получилось", - заявил ТАСС конькобежец. Победа в Херенвене показала, что Кулижников стал мудрее, отметил тренер спринтерской группы сборной России Дмитрий Дорофеев. "После неудачи в Инцелле (Кулижников не сумел выиграть медали на чемпионате мира на отдельных дистанциях - прим. ТАСС) Паша сам сказал, что проиграл самое легкое, а выиграл самое тяжелое. Самое приятное, что он не ушел в себя, нашел мотивацию. Думаю, мы сейчас имеем нового Павла - он взрослеет, становится умнее, это тоже отрадно", - сказал специалист. Стоит ждать, что после победы в Херенвене Кулижников с хорошим настроением и в отменной форме выступит в финале Кубка мира, который пройдет в Солт-Лейк-Сити 9 и 10 марта. "Неудача в Инцелле разозлила Павла" По словам министра спорта России Павла Колобкова, Кулижников по праву входит в мировую элиту конькобежного спорта. "Сегодня он в третий раз выиграл чемпионат мира в спринтерском многоборье, стал первым в истории отечественного конькобежного спорта, кто смог добиться такого результата. Рад поздравить Павла и его тренеров с успехом и желаю новых достижений!", - заявил Колобков. У многих специалистов после неудачи в Инцелле были сомнения, что Кулижников сможет собраться на остаток сезона. "Эта неудача, скорее, расстроила Павла, чем разозлила его, просто он не давал волю эмоциям, уверенно и четко выступил. Третий раз он выступает на чемпионате мира в спринтерском многоборье и третий раз выигрывает. Он один из лучших спринтеров мира", - поделился мнением с ТАСС глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.