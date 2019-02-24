Шайба Кузнецова в овертайме принесла "Вашингтону" победу над "Рейнджерс" в матче НХЛ

ТАСС, 24 февраля. "Вашингтон" в овертайме одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 6:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никлас Бекстрём (19-я, 44-я минуты), Михал Кемпны (20), Том Уилсон (26), Ник Дауд (43) и российский нападающий Евгений Кузнецов (65), который в текущем сезоне набрал 56-е очко (16 голов + 40 передач). Результативные передачи в моменте с голом Кузнецова на счету Дмитрия Орлова и Александра Овечкина. У проигравших отличились Крис Крайдер (1), Брейди Шей (39, 60), Джимми Веси (41) и российский нападающий Владислав Наместников (47), который набрал в текущем сезоне 22 очка (8+14).

В турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон" занимает пятое место, набрав в 63 матчах 77 очков, "Рейнджерс" с 63 очками после 62 игр идут 12-ми.

В следующем матче "Вашингтон" примет "Оттаву" 27 февраля, "Рейнджерс" на следующий день дома сыграют с "Тампой".