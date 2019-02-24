Плей-офф КХЛ стартует в понедельник четырьмя матчами

ТАСС, 25 февраля. Одиннадцатый розыгрыш плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием восьми лучших команд Западной и Восточной конференций по итогам регулярного чемпионата начнется в понедельник четырьмя матчами.

Формат плей-офф изменений не претерпел, вплоть до финала серии будут проходить внутри конференций, каждая из них продлится до четырех побед одной из команд - сначала пройдут два матча на льду команд, имеющих более высокий посев, затем две домашние игры проведут их соперники. Если понадобится, пятая и седьмая игра пройдут на льду фаворитов, шестую возможную встречу имеющая более высокий стартовый номер команда проведет в гостях. В отличие от регулярного сезона, в плей-офф не предусмотрены буллитные серии - в случае ничьей в основное время назначаются дополнительные периоды по 20 минут до первой заброшенной шайбы. Овертаймы проводятся в формате "пять на пять".

В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина встретятся ЦСКА (1-е место Западной конференции по итогам регулярного чемпионата) - "Витязь" (8), СКА (2) - "Спартак" (7), "Локомотив" (3) - "Сочи" (6) и "Йокерит" (4) - "Динамо" (5). В Восточной конференции сыграют "Автомобилист" (1) - "Трактор" (8), "Барыс" (2) - "Торпедо" (7), "Металлург" (3) - "Салават Юлаев" (6) и "Авангард" (4) - "Ак Барс" (5). Матчи серий "Локомотив" - "Сочи", "Йокерит" - "Динамо", "Металлург" - "Салават Юлаев" и "Авангард" - "Ак Барс" пройдут 25, 27 февраля, 1 и 3 марта, а также, если потребуется, 5, 7 и 9 марта. В остальных парах игры состоятся 26, 28 февраля, 2 и 4 марта, а также, при необходимости, 6, 8 и 10 марта.

Регулярный чемпионат, первое место в котором занял ЦСКА, завершился 22 февраля. В истории Кубка Гагарина победитель регулярного первенства никогда не становился обладателем главного титула.

За десять сезонов Кубок Гагарина завоевывали пять клубов. Самым титулованным является действующий обладатель трофея казанский "Ак Барс", в активе которого три титула. По два раза победы одерживали магнитогорский "Металлург", петербургский СКА и московское "Динамо". Однажды Кубок Гагарина покорился уфимскому "Салавату Юлаеву".

ЦСКА в погоне за первым кубком

Московские армейцы в четвертый раз за последние пять лет стали победителями регулярного чемпионата, но в розыгрышах Кубка Гагарина ни разу не преуспевали. Дважды ЦСКА уступал в финалах - в 2016 году "Металлургу" (3-4 в серии), а в прошлом - "Ак Барсу" (1-4). Красно-синие подходят к нынешнему плей-офф в полной готовности, без травмированных хоккеистов.

Поход за Кубком Гагарина ЦСКА начнет серией с подмосковным "Витязем", который попал в плей-офф благодаря победе самих армейцев над рижским "Динамо" в последней встрече регулярного чемпионата (3:0). В четырех встречах в нынешнем сезоне "Витязь" однажды переиграл ЦСКА на своей площадке со счетом 2:0. В другом матче в Подольске команда Игоря Никитина в самой концовке сумела сравнять счет и победить в овертайме (2:1). В последней игре между этими командами ЦСКА одержал уверенную победу со счетом 6:1.

"Витязь" под руководством Валерия Белова во второй раз в истории вышел в плей-офф КХЛ. В 2017 году подмосковная команда не сумела одержать ни одной победы в серии со СКА. В последних восьми матчах регулярного чемпионата "Витязь" одержал только одну победу. Команда также подошла к плей-офф без травмированных игроков.

Главный конкурент столичных армейцев в Западной конференции СКА в четвертьфинальной серии Западной конференции сыграет со "Спартаком", который проиграл пять последних матчей в регулярном чемпионате. В плей-офф КХЛ команды встречались между собой дважды, в 2009 году победу в серии одержал "Спартак" (3-0), а в 2011-м - СКА (4-0). В нынешнем сезоне петербуржцы выиграли все четыре личные встречи. Красно-белым из-за травм не смогут помочь нападающие Каспарс Даугавиньш и Анатолий Никонцев и защитники Андрей Кутейкин и Алексей Гришин.

"Локомотив" и "Сочи" в плей-офф до нынешнего сезона не пересекались. Сочинцы одержали пять побед подряд на финише регулярного чемпионата и в четвертый раз за пять лет пробились в плей-офф, где команда выиграла всего один матч в своей истории. Все четыре встречи между командами в этом сезоне завершались с разницей в одну шайбу, команды одержали по две победы. Ярославцы подошли к плей-офф без кадровых потерь, а в составе "Сочи" по состоянию здоровья не смогут начать серию нападающий Дмитрий Архипов, Денис Мосалев и Артем Томилин, а также защитник Никита Щитов.

Самой напряженной в Западной конференции ожидается серия между "Динамо и "Йокеритом". Бело-голубые в прошлом сезоне впервые в истории КХЛ не сумели выйти в плей-офф, финская команда в пятый раз подряд с момента вступления в лигу примет участие в розыгрыше Кубка Гагарина, но дальше второго раунда "Йокериту" забраться не удавалось. В плей-офф команды ранее между собой не встречались, а в регулярных чемпионатах динамовцы одержали 11 побед подряд, в том числе четыре в этом сезоне. "Динамо" не сможет рассчитывать на травмированных форвардов Андрея Алексеева, Максима Афиногенова и Вячеслава Кулемина, накануне заболел вратарь команды Иван Бочаров, а в составе "Йокерита" по состоянию здоровья не сыграет защитник Майк Ландин.

"Ак Барс" попробует защитить титул

Центральным в первом раунде плей-офф является противостояние между действующим обладателем Кубка Гагарина "Ак Барсом" и омским "Авангардом". В розыгрыше Кубка Гагарина ранее команды встречались между собой трижды, еще две серии плей-офф были проведены в рамках Суперлиги. Все пять противостояний завершились победой казанцев. В последний раз "Ак Барс" и "Авангард" в плей-офф играли в полуфинале Восточной конференции сезона-2016/17, серия закончилась со счетом 4-2.

В текущем сезоне оба матча между "Ак Барсом" и "Авангардом" не выявили победителя в основное время и закончились победами хозяев. Омичи выиграли со счетом 2:1 по буллитам, а казанцы - 4:3 в овертайме. "Ак Барсу" на протяжении всего розыгрыша Кубка Гагарина придется обойтись без основного вратаря Эмиля Гарипова, который перенес операцию, также начать плей-офф по состоянию здоровья не смогут нападающий Федор Малыхин и защитник Андрей Педан. "Авангарду" по-прежнему не может помочь голкипер Карри Рямё, который получил тяжелую травму еще на одном из предсезонных турниров.

"Металлург" и "Салават Юлаев" принимали участие во всех розыгрышах Кубка Гагарина и провели между собой пять серий. Две победы одержали уфимцы, последние три противостояния завершались победой магнитогорцев с одинаковым счетом 4-1. В нынешнем сезоне команды обменялись гостевыми победами. Оба коллектива подошли к плей-офф без потерь в составах.

Победитель Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата "Автомобилист" имеет хорошие шансы показать лучший результат в истории клуба в КХЛ. Ранее екатеринбуржцы принимали участие в плей-офф пять раз и дальше первого раунда не проходили. В четвертьфинале Восточной конференции "Автомобилисту" будет противостоять "Трактор", который команда Андрея Мартемьянова четырежды обыграла в нынешнем сезоне.

Екатеринбуржцам в начале плей-офф из-за травм не помогут защитники Денис Бодров и Кирилл Кольцов, вратарь Андрей Макаров, а также нападающий Франсис Паре. В составе "Трактора" травму до конца сезона получил лучший бомбардир команды в регулярном чемпионате Райан Стоа. Также по состоянию здоровья не сыграют защитники Евгений Рясенский, Александр Шинин и нападающий Пол Щехура.

В четвертой паре четвертьфинала Восточной конференции сыграют победитель дивизиона Чернышева "Барыс" и "Торпедо". В регулярном чемпионате команды обменялись домашними победами. Из-за травмы серию не сможет начать нападающий астанинцев Кёртис Волк. Торпедовцам не поможет основной вратарь команды Станислав Галимов, а также защитник Мэтью Боди.