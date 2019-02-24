"Монако" победил "Лион", продлив серию без поражений в чемпионате Франции до четырех игр

ТАСС, 25 февраля. "Монако" одержал победу над "Лионом" со счетом 2:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу.

Забитыми мячами отметились Желсон Мартинш (18-я минута) и Рони Лопеш (27). На 71-й минуте нападающий "Лиона" Мемфис Депай не реализовал пенальти. "Монако" не проигрывает в матчах чемпионата Франции на протяжении четырех игр (три победы, одна ничья).

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин появился на поле в стартовом составе и был заменен на 81-й минуте, не отметившись результативными действиями.

В турнирной таблице "Монако" занимает 16-е место, набрав 25 очков, "Лион" с 46 очками идет третьим.

В следующем туре "Монако" 2 марта в гостях сыграет с "Анже", "Лион" 3 марта примет "Тулузу".